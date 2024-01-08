На Хмельниччині двоє людей загинуло внаслідок ранкової ракетної атаки окупанта
Київ • УНН
Двоє людей загинули внаслідок російського ракетного удару в Хмельницькій області, який завдав шкоди інфраструктурі та житловому району.
У Хмельницькій області, внаслідок ракетних ударів по об’єктам інфраструктури, загинуло двоє людей. Після атаки була пожежа – її вже локалізовано. Також зазнала пошкоджень житлова забудова. Про це повідомляє УНН, із посиланням на інформацію заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Деталі
Вранці 8 січня, під час повітряної тривоги в межах Хмельницької області українські сили ППО збили дві ворожі ракети. Тим не менш, противнику вдалося завдати ударів по об’єктах інфраструктури області. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.
На превеликий жаль маємо двох загиблих людей: це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата, бо відновити та відбудувати можна все, окрім людського життя.
Він також розповів, що внаслідок атаки сталася пожежа, яку локалізували підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зараз фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
На даний момент продовжується розбирання завалів та ліквідація наслідків атаки. Крім того зазнала пошкоджень житлова забудова в будинках вибито вікна. Зараз працюють місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень
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Четверо людей загинуло, 38 поранено - наслідки масштабної атаки рф на Україну08.01.24, 12:55 • 31891 перегляд