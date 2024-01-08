На Хмельниччині двоє людей загинуло внаслідок ранкової ракетної атаки окупанта

ukenru
29 березня, 17:57 • 121936 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 147951 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 140096 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 178093 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 152784 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 140237 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 149721 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147991 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 403459 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172764 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 58032 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 54772 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 58227 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 62378 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 61568 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 253538 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 403496 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 455726 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 462937 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 371157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 23941 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 147958 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 136479 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 130350 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 104158 перегляди
Актуальне
На Хмельниччині двоє людей загинуло внаслідок ранкової ракетної атаки окупанта

На Хмельниччині двоє людей загинуло внаслідок ранкової ракетної атаки окупанта

Київ • УНН

 • 31560 перегляди

Двоє людей загинули внаслідок російського ракетного удару в Хмельницькій області, який завдав шкоди інфраструктурі та житловому району.

У Хмельницькій області, внаслідок ракетних ударів по об’єктам інфраструктури, загинуло двоє людей. Після атаки була пожежа – її вже локалізовано. Також зазнала пошкоджень житлова забудова. Про це повідомляє УНН, із посиланням на інформацію заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Деталі

Вранці 8 січня, під час повітряної тривоги в межах Хмельницької області українські сили ППО збили дві ворожі ракети. Тим не менш, противнику вдалося завдати ударів по об’єктах інфраструктури області. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.

На превеликий жаль маємо двох загиблих людей: це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата, бо відновити та відбудувати можна все, окрім людського життя. 

– повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА.

Він також розповів, що внаслідок атаки сталася пожежа, яку локалізували підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зараз фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.  

На даний момент продовжується розбирання завалів та ліквідація наслідків атаки. Крім того зазнала пошкоджень житлова забудова в будинках вибито вікна. Зараз працюють місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень

- повідомляє Сергій Тюрін.

Нагадаємо

Сили протиповітряної оборони у понеділок знищили 18 ворожих крилатих ракет та всі 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом з ночі армія рф випустила 59 повітряних цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Четверо людей загинуло, 38 поранено - наслідки масштабної атаки рф на Україну08.01.24, 12:55 • 31891 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42