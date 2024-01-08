На Хмельниччині двоє людей загинуло внаслідок ранкової ракетної атаки окупанта

У Хмельницькій області, внаслідок ракетних ударів по об’єктам інфраструктури, загинуло двоє людей. Після атаки була пожежа – її вже локалізовано. Також зазнала пошкоджень житлова забудова. Про це повідомляє УНН, із посиланням на інформацію заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Вранці 8 січня, під час повітряної тривоги в межах Хмельницької області українські сили ППО збили дві ворожі ракети. Тим не менш, противнику вдалося завдати ударів по об’єктах інфраструктури області. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.

На превеликий жаль маємо двох загиблих людей: це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата, бо відновити та відбудувати можна все, окрім людського життя.