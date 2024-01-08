В Хмельницкой области два человека погибли в результате утренней ракетной атаки оккупанта
Киев • УНН
Два человека погибли в результате российского ракетного удара в Хмельницкой области, который нанес ущерб инфраструктуре и жилому району.
В Хмельницкой области, в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, погибли два человека. После атаки был пожар - он уже локализован. Также получила повреждения жилая застройка. Об этом сообщает УНН с ссылкой на информацию заместителя начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.
Детали
Утром 8 января, во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области украинские силы ПВО сбили две вражеские ракеты. Тем не менее, противнику удалось нанести удары по объектам инфраструктуры области. В результате удара погибли двое мужчин.
К большому сожалению имеем двух погибших людей: это мужчины 1947 и 1964 годов рождения. Выражаю соболезнования родным и близким. Это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни.
Он также рассказал, что в результате атаки произошел пожар, который локализовали подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
На данный момент продолжается разборка завалов и ликвидация последствий атаки. Кроме того получила повреждения жилая застройка в домах выбиты окна. Сейчас работают местные комиссии для установления объема нанесенных повреждений
Напомним,
Силы противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Всего с ночи армия рф выпустила 59 воздушных целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Четыре человека погибли, 38 ранены - последствия масштабной атаки рф на Украину08 январь 2024, 10:55 • 23251 просмотр
В Хмельницкой области два человека погибли в результате утренней ракетной атаки оккупанта
Два человека погибли в результате российского ракетного удара в Хмельницкой области, который нанес ущерб инфраструктуре и жилому району.
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