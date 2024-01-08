В Хмельницкой области два человека погибли в результате утренней ракетной атаки оккупанта

В Хмельницкой области, в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, погибли два человека. После атаки был пожар - он уже локализован. Также получила повреждения жилая застройка. Об этом сообщает УНН с ссылкой на информацию заместителя начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

Детали

Утром 8 января, во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области украинские силы ПВО сбили две вражеские ракеты. Тем не менее, противнику удалось нанести удары по объектам инфраструктуры области. В результате удара погибли двое мужчин.

К большому сожалению имеем двух погибших людей: это мужчины 1947 и 1964 годов рождения. Выражаю соболезнования родным и близким. Это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни. - сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОГА.

Он также рассказал, что в результате атаки произошел пожар, который локализовали подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

На данный момент продолжается разборка завалов и ликвидация последствий атаки. Кроме того получила повреждения жилая застройка в домах выбиты окна. Сейчас работают местные комиссии для установления объема нанесенных повреждений - сообщает Сергей Тюрин.

Напомним,

Силы противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Всего с ночи армия рф выпустила 59 воздушных целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Четыре человека погибли, 38 ранены - последствия масштабной атаки рф на Украину