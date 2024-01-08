В трех областях еще продолжаются спасательные работы после ударов рф - Зеленский

Сейчас в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии. Из-за сегодняшней утренней атаки пострадали 45 человек, известно о четырех погибших. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Сейчас в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донецкая, Херсонская, Хмельницкая области. Благодарен всем спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, кто задействован. - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что сегодняшнее утро снова началось с массированной ракетной атаки.

"Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-террорист непременно почувствует наш ответ", - заявил Зеленский.

В Хмельницкой области два человека погибли в результате утренней ракетной атаки оккупанта

Дополнение

За сутки россияне дважды обстреливали Никополь из артиллерии. Кроме того, на Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара оккупантов.