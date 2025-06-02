У Трампа відреагували на атаку України по російських аеродромах

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що реакція президента США Дональда Трампа на атаку України по аеродромах рф полягає в тому, що війна повинна закінчитися. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про реакцію Дональда Трампа на атаку українських дронів по рф в неділю, Левітт сказала: "Реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися".

Ця війна була жорстокою з обох сторін, і загинуло занадто багато людей. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно