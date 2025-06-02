У Трампа відреагували на атаку України по російських аеродромах
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає, що війна в Україні має завершитися. Він наголосив, що хоче завершення за столом переговорів, про що говорив лідерам обох країн.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що реакція президента США Дональда Трампа на атаку України по аеродромах рф полягає в тому, що війна повинна закінчитися. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
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Відповідаючи на запитання про реакцію Дональда Трампа на атаку українських дронів по рф в неділю, Левітт сказала: "Реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися".
Ця війна була жорстокою з обох сторін, і загинуло занадто багато людей. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно
Нагадаємо
У мережу виклали перші супутникові знімки авіабази "Бєлая", що розташована в Іркутській області росії, після атаки на неї українськими дронами 1 червня. На світлинах зафіксовано ураження щонайменше чотирьох бойових літаків.