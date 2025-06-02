У Трампа отреагировали на атаку Украины по российским аэродромам

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что реакция президента США Дональда Трампа на атаку Украины по аэродромам рф заключается в том, что война должна закончиться. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о реакции Дональда Трампа на атаку украинских дронов по рф в воскресенье, Левитт сказала: "Реакция заключается в том, что эта война должна закончиться".

Эта война была жестокой с обеих сторон, и погибло слишком много людей. Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам, как публично, так и приватно - сказала Левитт.

Напомним

В сеть выложили первые спутниковые снимки авиабазы "Белая", расположенной в Иркутской области россии, после атаки на нее украинскими дронами 1 июня. На фотографиях зафиксировано поражение не менее четырех боевых самолетов.