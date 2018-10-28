У Тихому океані США успішно випробували ракету-перехоплювач

Повідомляється, що тест відбувся в Тихому океані 26 жовтня. В американському військовому відомстві цей результат назвали “ключовим моментом” у розвитку американської протиракетної оборони. В операції взяв участь ескадрений міноносець John Finn, торік введений до складу ВМС США. Він виявив і перехопив ракету-мішень, пущену з західного узбережжя Гаваїв.

Протиракета SM-3 версії Block IIA розробляється з 2006 року спільними зусиллями США і Японії. Вона покликана замінити попередні модифікації SM-3. Новинка має більший кінетичний перехоплювач, нову сенсорну апаратуру, високі можливості з дискримінації помилкових цілей, а також збільшену дальність і швидкість ураження. Вона знищує мішень не в результаті підриву, а шляхом фізичного зіткнення з нею. Швидкість польоту протиракети становить 4,5 кілометра на секунду, гранична дальність ураження — 2700 кілометрів.

Протиракета буде встановлена як на морські, так і на наземні платформи ПРО Aegis Ashore, у тому числі на території Румунії, Польщі, а також Японії, яка стурбована ракетно-ядерною програмою КНДР.

Успішний тест протиракети відбувся через кілька днів після заяви президента Дональда Трампа про те, що США виходять із Договору про ракети середнього і малого радіусу дії.

Нагадаємо, США перед оголошенням про плани вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) представили перелік своїх претензій у частині виконання Росією договору. Російська сторона готує відповідь на ці питання.