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В Тихом океане США успешно испытали ракету-перехватчик

Киев  •  УНН

 • 11845 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. США второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик, предназначенную для борьбы боевыми ракетами среднего радиуса действия, со ссылкой на Радио Свобода передает УНН.

Сообщается, что тест состоялся в Тихом океане 26 октября. В военном ведомстве этот результат назвали "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны. В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, который был в прошлом году введен в состав ВМС США. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.

Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет больший кинетический перехватчик, новую сенсорную аппаратуру, высокие возможности по дискриминации ложных целей, а также увеличенную дальность и скорость поражения. Она уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения - 2700 километров.

Противоракета будет установлена ​​как на морские, так и на наземные платформы О Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.

Успешный тест противоракеты состоялся через несколько дней после заявления президента Дональда Трампа о том, что США выходят из Договора о ракетах средней и малого радиуса действия.

Напомним, США перед объявлением о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) представили перечень своих претензий в части выполнения Россией договора. Российская сторона готовит ответ на эти вопросы.

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