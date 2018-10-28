США передали Росії перелік претензій за договором про ракети

“Буквально тиждень тому, за кілька днів до того, як було оголошено про намір вийти із РСМД, американці через своє посольство в Москві передали в МЗС Росії розгорнутий перелік питань, які викликають у них підозри. Нарешті, нам його дали - у відповідь на наші прохання надати те, що їх турбує і на підставі чого вони роблять висновок про наше недотримання договору”, - розповів Сергій Лавров.

За його словами, перелік розіслали в Міністерство оборони Росії і інші відомства, які повинні розглянути ці претензії, і почали готувати відповідь “на американську заклопотаність”.

Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.