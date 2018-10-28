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США передали Росії перелік претензій за договором про ракети

США передали Росії перелік претензій за договором про ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. США перед оголошенням про плани вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) представили перелік своїх претензій у частині виконання Росією договору. Російська сторона готує відповідь на ці питання, заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, з посиланням на “Крим.Реалії” передає УНН.

“Буквально тиждень тому, за кілька днів до того, як було оголошено про намір вийти із РСМД, американці через своє посольство в Москві передали в МЗС Росії розгорнутий перелік питань, які викликають у них підозри. Нарешті, нам його дали - у відповідь на наші прохання надати те, що їх турбує і на підставі чого вони роблять висновок про наше недотримання договору”, - розповів Сергій Лавров.

За його словами, перелік розіслали в Міністерство оборони Росії і інші відомства, які повинні розглянути ці претензії, і почали готувати відповідь “на американську заклопотаність”.

Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.

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