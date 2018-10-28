США передали России перечень претензий по договору о ракетах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. США перед объявлением о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) представили перечень своих претензий в части выполнения Россией договора. Российская сторона готовит ответ на эти вопросы, заявил глава МИД России Сергей Лавров, со ссылкой на "Крим.Реалии" передает УНН.
"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из РСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали - в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдение договора", - рассказал Сергей Лавров.
По его словам, перечень разослали в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны рассмотреть эти претензии, и начали готовить ответ "на американскую озабоченность".
Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.