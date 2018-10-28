США передали России перечень претензий по договору о ракетах

"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из РСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали - в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдение договора", - рассказал Сергей Лавров.

По его словам, перечень разослали в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны рассмотреть эти претензии, и начали готовить ответ "на американскую озабоченность".

Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.