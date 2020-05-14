У Тернополі вже на цьому тижні відкриють частину ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Частина ринків у Тернополі зможе розпочати свою діяльність у суботу, 16 травня. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Тернопільської міської ради.
"З відповідним листом про дозвіл на роботу ринків до прем’єр-міністра України звернулися міський голова Сергій Надал та представники ринків", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 14 травня робоча група буде працювати на ринках з метою надання консультацій та рекомендацій щодо дотримання заходів безпеки відповідно до рекомендацій епідеміологів.
"Частина ринків, які відповідатимуть вимогам, зможуть розпочати свою діяльність у суботу", - зазначається у повідомленні.
Також наголошується, що перелік цих ринків буде оприлюднено на сайті Тернопільської міської ради додатково.
Нагадаємо, Степанов розповів, які карантинні обмеження планують зняти з 22 травня.
Як повідомлялося в УНН, у Тернопільській області зафіксовано 1033 випадків COVID-19.