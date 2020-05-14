Степанов розповів, які карантинні обмеження планують зняти з 22 травня

"Якщо казати про пом’якшення, я розумію, що всіх саме це цікавить, які саме пом’якшення ми плануємо з 22 травня, виходячи з сьогоднішньої ситуації, на цьому я хочу наголосити. Це дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно, без глядачів, це відкриття готелів, окрім хостелів та без функціонування ресторанів та спортивних залів. Це зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), тобто, ми даємо дозвіл (на його проведення, - ред.). Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і також на дошкільні навчальні заклади", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що всіма дозволеними заходами можна буде користуватись тільки при дотриманні протиепідемічних вимог - маскового режиму, соціальної дистанції та дезінфекції рук антисептиками.

"Також під кожні ці події, або це спортивні змагання, або громадський транспорт - в нас буде розроблений дуже чіткий критерій, як саме користуватися транспортом, або як саме можливо проводити ці спортивні змагання. І ми будемо вимагати саме дотримання цих правил", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, на найближчому засіданні уряду ухвалять поетапне пом’якшення карантинних заходів, яке розробило МОЗ.