Степанов рассказал, какие карантинные ограничения планируют снять с 22 мая

"Если говорить о смягчении, я понимаю, что всех именно это интересует, какие именно смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации, на этом я хочу подчеркнуть. Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это внешнее независимое оценивание (ВНО), то есть, мы даем разрешение (на его проведение, - ред.). также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведения", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что всеми разрешенными мерами можно будет пользоваться только при соблюдении противоэпидемических требований - масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук антисептиками.

"Также под каждые эти события, или это спортивные соревнования, или общественный транспорт - у нас будет разработан очень четкий критерий, как пользоваться транспортом, или как возможно проводить эти соревнования. И мы будем требовать именно соблюдения этих правил", - добавил Максим Степанов.

Напомним, на ближайшем заседании правительства примут поэтапное смягчение карантинных мероприятий, которое разработал Минздрав.