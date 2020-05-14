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Степанов: на наступному засіданні уряду планують ухвалити план виходу з карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На найближчому засіданні уряду ухвалять поетапне пом’якшення карантинних заходів, яке розробило МОЗ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: на наступному засіданні уряду планують ухвалити план виходу з карантину

“Вчора Президент України Володимир Зеленський заявив, що нами вже розроблений поетапний вихід з карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров’я розробило всі ці наші поетапні пом’якшення карантинних заходів. Вони дуже чіткі і думаю, що будуть прийняті на найближчому засіданні уряду. З чого вони складаються - в нас є 4 етапи. 4 етапи виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідає певний критерій. В кожен цей етап є відповідне пом'якшення”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що одним із критеріїв є кількість нових випадків за останні 7 днів на сто тисяч населення. Для того, щоб перейти на наступний етап - цей показник має відповідати певному критерію. Ще один критерій - завантаженість ліжок в лікарнях хворими з COVID-19 - половина ліжок має бути вільною. Третім критерієм є кількість тестувань - ПЛР та ІФА. Для цього мають бути протестовані 15 осіб на 100 тис. населення. Окрім того, має бути певне співвідношення кількості хворих за 7 днів щодо попереднього тижня - воно має бути таким само, або нижчим.

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“Ці всі етапи будуть впроваджуватись по формулі так званого адаптивного карантину. Ми всі розуміємо, що ці показники - вони різні в нас по областях. Ми вважаємо, що це буде дуже правильна тактика - в залежності від області ми будемо пом’якшувати карантин. Тобто, затвердження цих етапів буде на національному рівні, а вже пом’якшення буде відбуватися на рівні конкретної області. Наступний етап, який ми бачимо, тобто, другий етап, перший був 11 травня, ми бачимо його 22 травня”, - додав Максим Степанов.

За його словами, всі етапи будуть тривати близько 10 днів - за цей період можна проаналізувати інформацію і зрозуміти, чи можна переходити на наступний етап.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли відбудеться перехід на другий етап послаблення карантину.

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