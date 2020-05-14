Степанов: на наступному засіданні уряду планують ухвалити план виходу з карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На найближчому засіданні уряду ухвалять поетапне пом’якшення карантинних заходів, яке розробило МОЗ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Вчора Президент України Володимир Зеленський заявив, що нами вже розроблений поетапний вихід з карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров’я розробило всі ці наші поетапні пом’якшення карантинних заходів. Вони дуже чіткі і думаю, що будуть прийняті на найближчому засіданні уряду. З чого вони складаються - в нас є 4 етапи. 4 етапи виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідає певний критерій. В кожен цей етап є відповідне пом'якшення”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що одним із критеріїв є кількість нових випадків за останні 7 днів на сто тисяч населення. Для того, щоб перейти на наступний етап - цей показник має відповідати певному критерію. Ще один критерій - завантаженість ліжок в лікарнях хворими з COVID-19 - половина ліжок має бути вільною. Третім критерієм є кількість тестувань - ПЛР та ІФА. Для цього мають бути протестовані 15 осіб на 100 тис. населення. Окрім того, має бути певне співвідношення кількості хворих за 7 днів щодо попереднього тижня - воно має бути таким само, або нижчим.
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“Ці всі етапи будуть впроваджуватись по формулі так званого адаптивного карантину. Ми всі розуміємо, що ці показники - вони різні в нас по областях. Ми вважаємо, що це буде дуже правильна тактика - в залежності від області ми будемо пом’якшувати карантин. Тобто, затвердження цих етапів буде на національному рівні, а вже пом’якшення буде відбуватися на рівні конкретної області. Наступний етап, який ми бачимо, тобто, другий етап, перший був 11 травня, ми бачимо його 22 травня”, - додав Максим Степанов.
За його словами, всі етапи будуть тривати близько 10 днів - за цей період можна проаналізувати інформацію і зрозуміти, чи можна переходити на наступний етап.
Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли відбудеться перехід на другий етап послаблення карантину.