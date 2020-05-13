Шмигаль розповів, коли відбудеться перехід на другий етап послаблення карантину

“Наразі ми фактично на так званому плато захворюваності, коли щодня кількість захворівших приблизно на одному рівні, але кількість тих хто одужав збільшується щодня і сьогодні є рекордна кількість тих хто одужав — це 343 людини... На жаль, вона поки що не перевищує кількості захворілих сьогодні, але ця помірна статистика сьогодні результат наших заходів... Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм то з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень”, — розповів Шмигаль.

За його словами, уряд працює над переходом на другий етап спільно з Міністерством охорони здоров’я, з головним державним епідеміологічним лікарем та з іншими міністерствами та міністрами.

“Але це не буде означати повне скасування карантину”, — додав він.

Нагадаємо, дитячі садки в Україні відкриють згідно з планом поетапного виходу з карантину, коли буде відновлено роботу міжміського та приміського транспорту.