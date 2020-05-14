Степанов: на следующем заседании правительства планируют принять план выхода из карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На ближайшем заседании правительства примут поэтапное смягчение карантинных мероприятий, которое разработало Минздраве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Вчера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нами уже разработан поэтапный выход из карантина. Действительно, Министерство здравоохранения разработало все эти наши поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Они очень четкие и думаю, что будут приняты на ближайшем заседании правительства. С чего они состоят - у нас есть 4 этапа. 4 этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствует определенный критерий. В каждый данный этап есть соответствующее смягчения", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что одним из критериев является количество новых случаев за последние 7 дней на сто тысяч населения. Для того, чтобы перейти на следующий этап - этот показатель должен соответствовать определенному критерию. Еще один критерий - загруженность коек в больницах больными с COVID-19 - половина коек должна быть свободной. Третьим критерием является количество тестирований - ПЦР и ИФА. Для этого должны быть протестированы 15 человек на 100 тыс. населения. Кроме того, должно быть определенное соотношение количества больных за 7 дней относительно предыдущей недели - оно должно быть таким же, или ниже.
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"Эти все этапы будут внедряться по формуле так называемого адаптивного карантина. Мы все понимаем, что эти показатели - они разные у нас по областям. Мы считаем, что это будет очень правильная тактика - в зависимости от области мы будем смягчать карантин. То есть, утверждение этих этапов будет на национальном уровне, а уже смягчения будет происходить на уровне конкретной области. Следующий этап, который мы видим, то есть, второй этап, первый был 11 мая, мы видим его 22 мая", - добавил Максим Степанов.
По его словам, все этапы будут длиться около 10 дней - за этот период можно проанализировать информацию и понять, можно ли переходить на следующий этап.
Напомним, Шмыгаль рассказал, когда состоится переход на второй этап ослабления карантина.