В Тернополе уже на этой неделе откроют часть рынков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Часть рынков в Тернополе смогут начать свою деятельность в субботу, 16 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.
"С соответствующим письмом о разрешении на работу рынков к премьер-министру Украины обратились городской голова Сергей Надал и представители рынков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 14 мая рабочая группа будет работать на рынках с целью предоставления консультаций и рекомендаций по соблюдению мер безопасности в соответствии с рекомендациями эпидемиологов.
"Часть рынков, которые будут отвечать требованиям, смогут начать свою деятельность в субботу", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что перечень этих рынков будет опубликован на сайте Тернопольского городского совета дополнительно.
Напомним, Степанов рассказал, какие карантинные ограничения планируют снять с 22 мая.
Как сообщалось в УНН, в Тернопольской области зафиксировано 1033 случаев COVID-19.