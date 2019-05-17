У Тернополі в річці знайшли людський скелет

"Скелетоване тіло людини виявили в парку Тернополя "Топільче" рибалки. Неочікувана знахідка лежала в очереті", - йдеться в повідомленні.

При попередньому огляді судмедексперт на скелеті виявив залишки одягу та взуття, які свідчили, що це чоловік. Проте, коли вони перевернули тіло, то побачили сумку з усіма документами. Як стало відомо померлий, це мешканець обласного центру, 1954 року народження.



"За інформацією правоохоронців, в травні 2018 року в поліцію надійшла заява про зникнення родича, який вийшов з дому та не повернувся. Саме його тіло виявили у річці. За зовнішніми ознаками, скелет пролежав у воді близько року", - зазначається в повідомленні.



Причина смерті наразі не відома, її встановлюватиме судово-медична експертиза. Подія внесена в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 115 частина ККУ. Триває слідство.



Нагадаємо, у Одеській області у лісосмузі знайшли тіло повішеного чоловіка.