В Тернополе в реке нашли человеческий скелет

"Скелетированное тело человека обнаружили в парке Тернополя "Топильче" рыбалки. Неожиданная находка лежала в камышах", - говорится в сообщении.

При предварительном осмотре судмедэксперт на скелете обнаружил остатки одежды и обуви, которые свидетельствовали, что это человек. Однако, когда они перевернули тело, то увидели сумку со всеми документами. Как стало известно умерший, это житель областного центра, 1954 года рождения.



"По информации правоохранителей, в мае 2018 года в полицию поступило заявление об исчезновении родственника, который вышел из дома и не вернулся. Именно его тело обнаружили в реке. По внешним признакам, скелет пролежал в воде около года", - отмечается в сообщении.



Причина смерти пока не известна, ее будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Событие внесено в ЕРДР соответствии с ч. 1 ст. 115 часть УК. Продолжается следствие.



Напомним, в Одесской области в лесополосе нашли тело повешенного мужчины.