У Тернополі потрапив у ДТП автомобіль із вакцинами від COVID-19, постраждали троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Тернополі 17 березня авто, яке перевозило вакцини від COVID-19, потрапило у дорожньо-транспортну пригоду, постраждали троє людей, ампули з вакциною не пошкоджені, повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області, пише УНН.
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"У дорожньо-транспортній пригоді не розминулися два автомобілі. Аварія сталася 17 березня близько полудня у Тернополі на вулиці Микулинецькій. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, автомобіль марки "Renault Duster", що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. У цей момент у нього ззаду в'їхало інше авто", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, попередня причина аварії - недотримання дистанції водієм "Ford".
Зазначається, що автомобіль медичної допомоги рухався у напрямку міста Бучач, куди віз вакцину від COVID-19.
"На момент удару в "Renault", крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися по медичну допомогу. Ампули з вакциною не пошкоджені", - додали правоохоронці.
Вирішується питання про внесення цього факту до ЄРДР згідно зі ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Додамо
У Тернопільскій області внаслідок зіткнення легковика та міні-буса травми різного ступеня тяжкості отримали семеро людей, серед яких - діти.