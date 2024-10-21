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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4176 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Тернополі біля студентського гуртожитку помер 60-річний працівник університету

Київ • УНН

 • 16014 перегляди

Біля першого студентського гуртожитку ЗУНУ в Тернополі раптово помер 60-річний працівник університету. Причини смерті з'ясовуються, медики намагалися врятувати чоловіка, але безуспішно.

У Тернополі біля студентського гуртожитку помер 60-річний працівник університету

У Тернополі біля першого студентського гуртожитку помер 60 річний працівник Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ), причини смерті зʼясовуються. Про це розповіли журналісту УНН в поліції Тернополя.

"Сьогодні біля ЗУНУ помер працівник університету, йому було 60 років. Скоріше за все, він помер раптово, після розтину будуть знати точно, від чого він помер", - розповіли у поліції Тернополя.

За словами очевидців, медики намагались врятувати чоловіка, але це не вдалось.

Нагадаємо 

На Рівненщині померла 3-річна дитина. Попередньо, від отруєння невстановленою речовиною. Батьки дитини звинувачують лікарів, які неналежно виконували свої професійні обов’язки, правоохоронці призначили низку експертиз, розпочато розслідування.

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