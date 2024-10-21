В Тернополе возле студенческого общежития умер 60-летний работник университета

ukenru
Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  12897 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  31773 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  94971 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  143675 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  169647 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  195443 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  194643 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170395 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141392 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  115432 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль атаковал филиалы банков в Бейруте, связанные с «Хезболлой»

Израиль атаковал филиалы банков в Бейруте, связанные с «Хезболлой»

  •  27536 просмотра
За сутки захватчики нанесли 229 ударов по Запорожской области

За сутки захватчики нанесли 229 ударов по Запорожской области

  •  20501 просмотра
Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронов и артиллерии отбиты

Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронов и артиллерии отбиты

  •  17141 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  131922 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  105740 просмотра
публикации
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  105740 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  131922 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  160777 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  163168 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  160957 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  119613 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  143675 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  106014 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  104316 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  102111 просмотра
Актуальное
В Тернополе возле студенческого общежития умер 60-летний работник университета

В Тернополе возле студенческого общежития умер 60-летний работник университета

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 12:36  •  2970 просмотра

Read in English

Возле первого студенческого общежития ЗУНУ в Тернополе внезапно умер 60-летний работник университета. Причины смерти выясняются, медики пытались спасти мужчину, но безуспешно.

В Тернополе возле первого студенческого общежития умер 60-летний сотрудник Западноукраинского национального университета (ЗУНУ), причины смерти выясняются. Об этом рассказали журналисту УНН в полиции Тернополя.

«Сегодня возле ЗУНУ умер работник университета, ему было 60 лет. Скорее всего, он умер внезапно, после вскрытия будут знать точно, от чего он умер», - рассказали в полиции Тернополя.

По словам очевидцев, медики пытались спасти мужчину, но это не удалось.

Напомним 

На Ровенщине умер 3-летний ребенок. Предварительно, от отравления неустановленным веществом. Родители ребенка обвиняют врачей, которые ненадлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности, правоохранители назначили ряд экспертиз, начато расследование.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКриминал и ЧП
ternopolТернополь