В Тернополе возле студенческого общежития умер 60-летний работник университета

В Тернополе возле первого студенческого общежития умер 60-летний сотрудник Западноукраинского национального университета (ЗУНУ), причины смерти выясняются. Об этом рассказали журналисту УНН в полиции Тернополя.

«Сегодня возле ЗУНУ умер работник университета, ему было 60 лет. Скорее всего, он умер внезапно, после вскрытия будут знать точно, от чего он умер», - рассказали в полиции Тернополя.

По словам очевидцев, медики пытались спасти мужчину, но это не удалось.

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