На Рівненщині померла 3-річна дитина, ймовірно, через отруєння: призначено низку експертиз, розпочато розслідування
Київ • УНН
У Рівному помер 3-річний хлопчик, попередньо від отруєння невідомою речовиною. Батьки звинувачують лікарів у недбалості, прокуратура розпочала розслідування та призначила експертизи.
На Рівненщині померла 3-річна дитина. Попередньо, від отруєння невстановленою речовиною. Батьки дитини звинувачують лікарів, які неналежно виконували свої професійні обов’язки, правоохоронці призначили низку експертиз, розпочато розслідування, передає УНН.
"... прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами смерті дитини через можливе неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 КК України)", - йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.
Деталі
За даними досудового розслідування 6 жовтня цього року в реанімаційному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні помер 3-річний хлопчик. Напередодні його разом з матір’ю та бабусею доставили до Дубенської районної лікарні. У всіх трьох була підозра на отруєння. Після надання невідкладної допомоги та з огляду на тяжкий стан дитину перевели до Рівного, втім врятувати життя хлопчика медикам не вдалося.
За попередніми даними хлопчик помер від отруєння невстановленою речовиною, додали у прокуратурі.
Як повідомили у поліції Рівненської області, батьки дитини звинувачують лікарів, які неналежно виконували свої професійні обов’язки.
Правоохоронці призначили ряд необхідних експертиз, в тому числі судово-медичну та токсикологічну. Вони мають встановити остаточну причину смерті. Наразі розглядаються кілька версій отруєння, серед яких чадний газ, риба, яку перед тим вживали усі, окрім батька, або ж інша речовина. Крім того, у ході слідства буде надана оцінка діям лікарів, а також якості, своєчасності та повноти надання ними медичних послуг неповнолітньому пацієнту.