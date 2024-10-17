На Ровенщине умер 3-летний ребенок, вероятно, из-за отравления: назначен ряд экспертиз, начато расследование
Киев • УНН
В Ровно умер 3-летний мальчик, предварительно от отравления неизвестным веществом. Родители обвиняют врачей в халатности, прокуратура начала расследование и назначила экспертизы.
На Ровенщине умер 3-летний ребенок. Предварительно, от отравления неустановленным веществом. Родители ребенка обвиняют врачей, которые ненадлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности, правоохранители назначили ряд экспертиз, начато расследование, передает УНН.
"... прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам смерти ребенка из-за возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении Ровенской областной прокуратуры.
Детали
По данным досудебного расследования 6 октября этого года в реанимационном отделении Ровенской областной детской больницы умер 3-летний мальчик. Накануне его вместе с матерью и бабушкой доставили в Дубенскую районную больницу. У всех троих было подозрение на отравление. После оказания неотложной помощи и учитывая тяжелое состояние ребенка перевели в Ровно, впрочем спасти жизнь мальчика медикам не удалось.
По предварительным данным мальчик умер от отравления неустановленным веществом, добавили в прокуратуре.
Как сообщили в полиции Ровенской области, родители ребенка обвиняют врачей, которые ненадлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности.
Правоохранители назначили ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и токсикологическую. Они должны установить окончательную причину смерти. Сейчас рассматриваются несколько версий отравления, среди которых угарный газ, рыба, которую перед тем употребляли все, кроме отца, или же другое вещество. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям врачей, а также качеству, своевременности и полноте предоставления ими медицинских услуг несовершеннолетнему пациенту.