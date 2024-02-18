У Telegram стався масштабний збій

У неділю, 18 лютого, у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Про це свідчать дані порталу DownDetector, пише УНН.

Деталі

Масштабний збій стався близько 13: 30 за київським часом.

Згідно з даними Downdetector 58% користувачів скаржаться на роботу застосунку, 36% - на з'єднання з сервером; 6% жаліються на роботу вебсайту.

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