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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Telegram произошел масштабный сбой

В Telegram произошел масштабный сбой

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 11:56  •  12243 просмотра

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По данным сайта DownDetector, который отслеживает перебои в работе мессенджера, 18 февраля более половины пользователей не смогли пользоваться приложением, а треть не смогла подключиться к серверам.

В воскресенье, 18 февраля, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, пишет УНН

Детали 

Масштабный сбой произошел около 13:30 по киевскому времени. 

Согласно данным Downdetector 58% пользователей жалуются на работу приложения, 36% - на соединение с сервером; 6% жалуются  на работу веб-сайта.

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В Раде уже обсуждают возможности регулирования Telegram - глава Нацсовета14 февраля 2024, 17:59 • 22879 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У Telegram стався масштабний збій
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