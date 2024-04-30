У Тбілісі тривають протести проти закону про іноагентів: поліція застосувала перцевий газ, є постраждалі
Київ • УНН
Мітинги проти закону про іноземних агентів біля грузинського парламенту в Тбілісі переросли в насильство, поліція застосувала проти демонстрантів перцевий газ і затримала кількох протестувальників, тоді як тисячі інших зібралися на проспекті Руставелі.
Біля парламенту Грузії у Тбілісі тривають мітинги проти закону про іноагентів. Як повідомляють "Новини Грузія", поліція застосувала перцевий газ проти демонстрантів, передає УНН.
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За даними ЗМІ, повідомляється про десятки постраждалих. На місці їм надають допомогу лікарі "швидких".
Протестувальників проти закону про іноагентів намагаються силою відтіснити від входів до будівлі. Періодично між учасниками акції та співробітниками МВС відбуваються сутички. Були затримання.
Депутати правлячої партії "Грузинська мрія" вже близько години не можуть покинути парламенту, оскільки всі прилеглі вулиці зайняті демонстрантами.
У готовність приведені водомети, але поки що їх не використовували.
Водночас на проспекті Руставелі відбувається мітинг. Там зібралися тисячі людей.
Додамо
У парламенті Грузії сьогодні відбувалося обговорення законопроекту про іноагентів у другому читанні. Депутати розглядали ініціативу постатейно. Вони не встигли завершити обговорення до кінця і вирішили продовжити процедуру завтра.