В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

Возле парламента Грузии в Тбилиси продолжаются митинги против закона об иноагентах. Как сообщают "Новости Грузия", полиция применила перцовый газ против демонстрантов, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, сообщается о десятках пострадавших. На месте им оказывают помощь врачи "скорых".

Протестующих против закона об иноагентах пытаются силой оттеснить от входов в здание. Периодически между участниками акции и сотрудниками МВД происходят стычки. Были задержания.

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" уже около часа не могут покинуть парламент, поскольку все прилегающие улицы заняты демонстрантами.

В готовность приведены водометы, но пока что их не использовали.

В то же время на проспекте Руставели проходит митинг. Там собрались тысячи людей.

Добавим

В парламенте Грузии сегодня проходило обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Депутаты рассматривали инициативу постатейно. Они не успели завершить обсуждение до конца и решили продолжить процедуру завтра.