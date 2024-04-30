В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
tbilisiТбилиси
hruziia-krainaГрузия
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  100836 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  100807 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  112970 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  144516 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148209 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204306 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168775 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187179 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161227 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143045 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Новости по теме
В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

  •  2617 просмотра
Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия

Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия

  •  3718 просмотра
Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

  •  7886 просмотра
Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

  •  8093 просмотра
"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

  •  3592 просмотра
Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

  •  10309 просмотра
Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

  •  10254 просмотра
армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

  •  11764 просмотра
Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

  •  12645 просмотра
Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров

Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров

  •  12854 просмотра

Популярные

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  100912 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

  •  109732 просмотра
В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на российский аэродром в краснодарском крае

В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на российский аэродром в краснодарском крае

  •  57363 просмотра
Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

  •  69417 просмотра
Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО

Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО

  •  67950 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  122769 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  100912 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  122769 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

  •  148120 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  181085 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  184170 просмотра

В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

Митинги против закона об иностранных агентах возле грузинского парламента в Тбилиси переросли в насилие, полиция применила против демонстрантов перечный газ и задержала нескольких протестующих, тогда как тысячи других собрались на проспекте Руставели.

Новости Мира •   •  2617 просмотра
В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия

Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных археологических артефакта, в частности древние скифские, сарматские и средневековые украшения, монеты и конскую сбрую, продемонстрировав поддержку культурного наследия Украины во время продолжающейся войны.

Экономика •   •  3718 просмотра
Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия

Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых обращений на консульское обслуживание от мужчин призывного возраста за рубежом с целью подготовки к внедрению новых правил, связанных с законом о мобилизации, но существующие обращения продолжают обрабатываться, а неотложная помощь по-прежнему предоставляется всем гражданам Украины независимо от пола или возраста.

Война •   •  7886 просмотра
Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

Президент Зеленский провел встречи, посвященные ситуации на фронте, российскому наступлению и действиям Украины, направленным на срыв российских планов и достижения целей, обсудил вопросы поставок оружия и координации с партнерами для усиления возможностей украинских войск.

Война •   •  8093 просмотра
Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

Проект "Отрицательное всплытие" воспроизводит затопление российского крейсера "Москва" с помощью иммерсивных технологий, вызывая эмоции победы и национальной гордости для противодействия российской пропаганде и формирования нового украинского культурного нарратива.

Новости Бизнеса •   •  3592 просмотра
"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Президент Владимир Зеленский поблагодарил и поименно отметил конкретных украинских пограничников за их храбрость и эффективность в защите границ Украины, объявил о расширении Государственной пограничной службы благодаря их профессионализму и наградил пограничников государственными наградами.

Война •   •  10309 просмотра
Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

Илон Маск считает, что россия может захватить Одессу в рамках своей политики, направленной на установление контроля над регионами, включенными в российскую конституцию, согласно его циничному заявлению о продолжающейся войне против Украины.

Война •   •  10254 просмотра
Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Во вторник украинские защитники выдержали 96 боевых столкновений против российских атак на нескольких фронтах, отражая наступления на семи направлениях.

Война •   •  11764 просмотра
армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание россией российского гражданства жителям оккупированного Крыма является дискриминацией по этническому признаку и нарушением прав человека, включая произвольные задержания украинцев, незаконное перемещение их в россию для отбывания наказания и принудительное навязывание российского гражданства.

Война •   •  12645 просмотра
Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец

Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров

73 фермерских хозяйства Херсонской области получили 300 тонн семян яровой пшеницы и 145 фермеров получили семена подсолнечника от международных партнеров, таких как ФАО, при поддержке правительств Японии и Норвегии.

Война •   •  12854 просмотра
Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров