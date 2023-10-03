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У Таїланді сталася стрілянина у торговому центрі: троє людей загинули, четверо - поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Бангкоку 14-річний підліток відкрив стрілянину прямо у торгівельному центрі Siam Paragon, внаслідок якої три людини загинули і чотири отримали поранення. Про це пише Bangkok Post, передає УНН.

Деталі

Поліція заарештувала 14-річного хлопця, який влаштував стрілянину всередині торгівельного центру Siam Paragon, убивши трьох людей і поранивши ще чотирьох.

Інцидент, який стався близько 16:20 за місцевим часом, змусив сотні людей у паніці бігти з торгового центру. За словами очевидців, було чути понад 10 пострілів.

Директор центру невідкладної допомоги підтвердила кількість загиблих і поранених.

Нагадаємо

У Роттердамі озброєний чоловік влаштував два напади - відкрив стрілянину у квартирі, а потім у медичному центрі.

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