В Таиланде произошла стрельба в торговом центре: три человека погибли, четверо - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Бангкоке 14-летний подросток открыл стрельбу прямо в торговом центре Siam Paragon, в результате которой три человека погибли и четыре получили ранения. Об этом пишет Bangkok Post, передает УНН.
Детали
Полиция арестовала 14-летнего парня, который устроил стрельбу внутри торгового центра Siam Paragon, убив трех человек и ранив еще четырех.
Инцидент, который произошел около 16:20 по местному времени, заставил сотни людей в панике бежать из торгового центра. По словам очевидцев, было слышно более 10 выстрелов.
Директор центра неотложной помощи подтвердила количество погибших и раненых.
Напомним
В Роттердаме вооруженный мужчина устроил два нападения - открыл стрельбу в квартире, а затем в медицинском центре.
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