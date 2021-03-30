У Татарстані стався вибух у житловому будинку: є загиблий і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Зеленодольську в Татарстані стався вибух у багатоповерховому житловому будинку, є постраждалі. Про це пише УНН з посиланням на МНС Росії.
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У багатоповерховому житловому будинку вибухнув газ. Внаслідок цього завалилися 7 квартир. Рятувальники дістали з-під завалів жінку і передали її медикам. За даними МНС є один загиблий і троє постраждалих.
“Чоловік і жінка в стані середньої важкості, загрози життю немає. Одна жінка у важкому стані перебуває в реанімації”, — йдеться в повідомленні. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації.
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