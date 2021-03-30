У Татарстані стався вибух у житловому будинку: є загиблий і постраждалі

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У багатоповерховому житловому будинку вибухнув газ. Внаслідок цього завалилися 7 квартир. Рятувальники дістали з-під завалів жінку і передали її медикам. За даними МНС є один загиблий і троє постраждалих.

“Чоловік і жінка в стані середньої важкості, загрози життю немає. Одна жінка у важкому стані перебуває в реанімації”, — йдеться в повідомленні. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

У квартирі житлового будинку у Києві стався вибух - господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які у результаті синтезу вибухнули. Чоловіка госпіталізували.

У Кропивницькому унаслідок вибуху в квартирі 9-поверхового будинку постраждали двоє людей.