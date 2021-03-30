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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47654 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66240 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108589 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144236 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195354 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193293 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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В Татарстане произошел взрыв в жилом доме: есть погибший и пострадавшие

В Татарстане произошел взрыв в жилом доме: есть погибший и пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 14855 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Зеленодольске в Татарстане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, есть пострадавшие. Об этом пишет УНН со ссылкой на МЧС России.

Детали

В многоэтажном жилом доме взорвался газ. В результате обрушились 7 квартир. Спасатели достали из-под завалов женщину и передали ее медикам. По данным МЧС есть один погибший и трое пострадавших.

“Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации”, — говорится в сообщении. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним

В квартире жилого дома в Киеве произошел взрыв — хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Мужчину госпитализировали.

В Кропивницкому результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали два человека.

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