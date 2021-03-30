В Татарстане произошел взрыв в жилом доме: есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Зеленодольске в Татарстане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, есть пострадавшие. Об этом пишет УНН со ссылкой на МЧС России.
Детали
В многоэтажном жилом доме взорвался газ. В результате обрушились 7 квартир. Спасатели достали из-под завалов женщину и передали ее медикам. По данным МЧС есть один погибший и трое пострадавших.
“Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации”, — говорится в сообщении. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Напомним
В квартире жилого дома в Киеве произошел взрыв — хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Мужчину госпитализировали.
В Кропивницкому результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали два человека.