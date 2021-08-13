У Сумській області зафіксували випадки штаму "Дельта"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Сумській області зафіксували штам коронавірусу “Дельта”. Про це заявила заступник начальника департаменту охорони здоров’я Сумської ОДА Галина Хомета, передає УНН.
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“В зв’язку з тим, що в нашу область надійшли тести для визначення Дельта-форми коронавірусної інфекції, були проведені дослідження і у нас в області зареєстровано вірус Дельта. Тому, це є підставою для активізації вакцинальної компанії”, — повідомила Хомета.
Доповнення
Учені кажуть, що частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу “Дельта” в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність COVID-19 в Україні досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.
Тим часом, про випадки зараження цим варіантом коронавірусу повідомляли вже, зокрема, з Волинської, Одеської, Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської областей, міста Київ.
В Україні зафіксовано вже 2,263 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 серпня, — понад 1,2 тисячі, що на рівні попереднього дня.