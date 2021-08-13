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В Сумской области зафиксировали случаи штамма "Дельта"

В Сумской области зафиксировали случаи штамма "Дельта"

Киев  •  УНН

 • 15575 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Сумской области зафиксировали штамм коронавируса “Дельта”. Об этом заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета, передает УНН.

Цитата

“В связи с тем, что в нашу область поступили тесты для определения Дельта-формы коронавирусной инфекции, были проведены исследования и у нас в области зарегистрирован вирус Дельта. Поэтому, это является основанием для активизации вакцинальной компании”, — сообщила Хомета.

Дополнение

Ученые говорят, что доля инфицирования более заразным вариантом коронавируса “Дельта” в Украине пока неизвестна, однако высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 в Украине достигнет, когда 90% новых случаев заражения будет приходиться именно на “Дельту”.

Между тем, о случаях заражения этим вариантом коронавируса сообщали уже, в том числе, из Волынской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Ровенской областей, города Киев.

В Украине зафиксировано уже 2,263 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 августа, — более 1,2 тысячи, что на уровне предыдущего дня.

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