У Сумській області росіяни обстріляли Велику Писарівку, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. російські окупанти обстріляли селище міського типу Велика Писарівка, що знаходиться у Сумській області. Внаслідок обстрілу є руйнування будівель. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні з території рф здійснено артилерійський обстріл смт. Велика Писарівка - 3 вибухи", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначаються, внаслідок обстрілу пошкоджено "Будинок дитячої та юнацької творчості", приміщення ліцею імені І.М. Середи та адміністративне приміщення. За попередньою інформацією внаслідок обстрілів ніхто з цивільних не постраждав.
Нагадаємо
Протягом ночі та зранку російські загарбники здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 57 вибухів.
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