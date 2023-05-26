В Сумской области россияне обстреляли Большую Писаревку, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Большая Писаревка, что находится в Сумской области. В результате обстрела есть разрушения зданий. Об этом сообщает Сумская ОГА на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня с территории рф осуществлен артиллерийский обстрел пгт. Большая Писаревка - 3 взрыва", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, в результате обстрела повреждены "Дом детского и юношеского творчества", помещение лицея имени И.М. Середы и административное помещение. По предварительной информации в результате обстрелов никто из гражданских не пострадал.
Напомним
В течение ночи и утром российские захватчики осуществили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области. Всего было зафиксировано 57 взрывов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Сумщине команда Международного уголовного суда осмотрела места военных преступлений рф