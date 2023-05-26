В Сумской области россияне обстреляли Большую Писаревку, есть разрушения

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"Сегодня с территории рф осуществлен артиллерийский обстрел пгт. Большая Писаревка - 3 взрыва", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, в результате обстрела повреждены "Дом детского и юношеского творчества", помещение лицея имени И.М. Середы и административное помещение. По предварительной информации в результате обстрелов никто из гражданских не пострадал.

Напомним

В течение ночи и утром российские захватчики осуществили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области. Всего было зафиксировано 57 взрывов.

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