У Сумах загинула 30-річна чиновниця облради
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Сумах трагічно загинула головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу управління майном Каріна Козупиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Сумської обласної ради.
“...4 липня трагічно загинула головний спеціаліст — юрисконсульт юридичного відділу управління майном Каріна Андріївна Козупиця”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що трохи більше місяця тому їй виповнилося лише 30 років.
Нагадаємо, з початку року 464 людини загинули у воді, з них — 44 дитини.
Як повідомляося, у місті Кривий Ріг, під час купання на штучній водоймі, розташованій на мікрорайоні Сонячний Саксаганського району, на очах у свідків потонув хлопчик.