В Сумах погибла 30-летняя чиновница облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Сумах трагически погибла главный специалист - юрисконсульт юридического отдела управления имуществом Карина Козупиця. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Сумского областного совета.
"... 4 июля трагически погибла главный специалист - юрисконсульт юридического отдела управления имуществом Карина Андреевна Козупиця", - говорится в сообщении.
Сообщается, что чуть больше месяца назад ей исполнилось всего 30 лет.
Напомним, с начала года 464 человека погибли в воде, из них - 44 ребенка.
Как сообщалось, в городе Кривой Рог, во время купания на искусственном водоеме, расположенном на микрорайоне Солнечный Саксаганского района, на глазах у свидетелей утонул мальчик.