У Сумах депутати відсторонили від обов'язків мера Лисенка, якого підозрюють у хабарництві
Київ • УНН
Сумська міська рада таємним голосуванням відсторонила міського голову Олександра Лисенка від посади після повідомлення йому про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 2,13 млн грн у справі про хабарництво.
Депутати міської ради Сум таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від обов’язків міського голови. Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає УНН.
Деталі
На XLIX сесії міської ради депутати затвердили новий склад виконкому. Також висловили недовіру та таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови
Доповнення
Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.
Його спільнику — директору Департаменту інфраструктури Сумської області також інкриміновано ч. 4 ст. 368 КК України.
2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито "на гарячому" одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.
Нагадаємо
За мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, внесли заставу у розмірі 3 млн грн.