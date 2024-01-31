В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве

Депутаты городского совета Сум тайным голосованием отстранили Александра Лысенко от обязанностей городского головы. Об этом сообщил начальник Сумской ГОА Алексей Дрозденко, передает УНН.

Детали

На XLIX сессии городского совета депутаты утвердили новый состав исполкома. Также выразили недоверие и тайным голосованием отстранили Александра Лысенко от должности городского головы - говорится в заметке.

Дополнение

Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Его сообщнику - директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины.

2 октября мэр города и директор Департамента были разоблачены "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств - 1 430 000 гривен.

Напомним

За мэра Сум Александра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве, внесли залог в размере 3 млн грн.