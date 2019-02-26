У суді допитали вісьмох свідків у справі одеського "Краяну"

"26 лютого 2019 року за участю прокурорів САП в Малиновському районному суді м.Одеси продовжився судовий розгляд у справі стосовно Одеського міського голови та інших осіб, обвинувачених у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Під час судового засідання було допитано 8 свідків, заявлених стороною обвинувачення", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання призначили на 10:40 27 лютого 2019 року. Очікується, що на ньому продовжиться допит свідків.

Раніше повідомлялося, що Малиновський районний суд міста Одеси допитав чотирьох свідків у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Нагадаємо, 13 лютого суд у справі одеського заводу "Краян" дослідив докази сторони обвинувачення. 14 лютого було заплановано розпочати допит свідків.

Про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомлено 13 лютого 2018 року. При цьому чотирьом із них (посадовцям Одеської міськради) — у порядку, визначеному ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), оскільки на той момент їхнє місцеперебування було невідоме.

День потому в міжнародному аеропорту "Бориспіль" Одеського міського голову та його заступника було затримано.