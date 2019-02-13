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Суд дослідив докази сторони обвинувачення у справі заводу "Краян"

Суд дослідив докази сторони обвинувачення у справі заводу "Краян"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Суд у кримінальному провадженні одеського заводу "Краян" дослідив докази сторони обвинувачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"13 лютого 2019 року за участі прокурорів САП в Малиновському районному суді міста Одеси відбулося чергове судове засідання у справі одеського міського голови та інших осіб, які обвинувачуються у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян", - йдеться в повідомленні.

У ході судового розгляду було досліджено докази сторони обвинувачення.

Наступне засідання призначили на 14 лютого. У САП уточнили, що під час нього планується розпочати допит свідків.

Як повідомляв УНН, у справі заводу "Краян" вручили 8 особам обвинувальні акти.

Нагадаємо, про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомлено 13 лютого 2018 року. При цьому чотирьом із них (посадовцям Одеської міськради) — у порядку, визначеному ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), оскільки на той момент їхнє місцеперебування було невідоме.

День потому в міжнародному аеропорту Бориспіль Одеського міського голову та його заступника було затримано.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року. У травні 2018 року підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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