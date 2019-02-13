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Суд исследовал доказательства стороны обвинения по делу завода "Краян"

Суд исследовал доказательства стороны обвинения по делу завода "Краян"

Киев  •  УНН

 • 7914 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Суд в уголовном производстве одесского завода "Краян" исследовал доказательства стороны обвинения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"13 февраля 2019 года при участии прокуроров САП в Малиновском районном суде Одессы состоялось очередное судебное заседание по делу одесского городского головы и других лиц, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства были исследованы доказательства стороны обвинения.

Следующее заседание назначили на 14 февраля. В САП уточнили, что во время него планируется начать допрос свидетелей.

Как сообщал УНН, в деле завода "Краян" вручили 8 лицам обвинительные акты.

Напомним, о подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщено 13 февраля 2018 года. При этом четырем из них (должностным Одесского горсовета) - в порядке, определенном ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.

День спустя в международном аэропорту Борисполь Одесского городского председателя и его заместителя было задержано.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют С ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

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