Cуд допитав чотирьох свідків у справі одеського "Краяну"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Малиновський районний суд міста Одеси допитав чотирьох свідків у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"25 лютого 2019 року за участю прокурорів САП в Малиновському районному суді міста Одеси триває судовий розгляд у справі щодо Одеського міського голови та інших осіб, обвинувачених у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Під час судового засідання допитано чотирьох свідків", - повідомили у САП.
Крім того, за участю спеціаліста досліджено речовий доказ.
Наступне засідання призначено на 10:00 26 лютого 2019 року.
Нагадаємо, 13 лютого суд у справі одеського заводу "Краян" дослідив докази сторони обвинувачення. 14 лютого було заплановано розпочати допит свідків.
Про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомлено 13 лютого 2018 року. При цьому чотирьом із них (посадовцям Одеської міськради) — у порядку, визначеному ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), оскільки на той момент їхнє місцеперебування було невідоме.
День потому в міжнародному аеропорту "Бориспіль" Одеського міського голову та його заступника було затримано.