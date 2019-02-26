В суде допросили восемь свидетелей по делу одесского "Краяна"

"26 февраля 2019 года с участием прокуроров САП в Малиновском районном суде Одессы продолжилось судебное разбирательство по делу в отношении городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Во время судебного заседания были допрошены 8 свидетелей, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначили на 10:40 27 февраля 2019 года. Ожидается, что на нем продолжится допрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что Малиновский районный суд Одессы допросил четырех свидетелей по делу завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Напомним, 13 февраля суд по делу одесского завода "Краян" исследовал доказательства стороны обвинения. 14 февраля было запланировано начать допрос свидетелей.

О подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщено 13 февраля 2018 года. При этом четырем из них (должностным Одесского горсовета) - в порядке, определенном ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.

День спустя в международном аэропорту "Борисполь" Одесского городского председателя и его заместителя задержали.