У суботу відбудеться перший Архієрейський собор ПЦУ

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У суботу, 14 грудня, у митрополичому будинку, що на території Святої Софії Київської, відбудеться розширений Архієрейський собор за участю всього єпископату Православної Церкви України та урочистий молебень у Святій Софії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ПЦУ.