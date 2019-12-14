У суботу відбудеться перший Архієрейський собор ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У суботу, 14 грудня, у митрополичому будинку, що на території Святої Софії Київської, відбудеться розширений Архієрейський собор за участю всього єпископату Православної Церкви України та урочистий молебень у Святій Софії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ПЦУ.
"14 грудня 2019 року у митрополичому будинку, що на території Святої Софії Київської, відбудеться розширений Архієрейський Собор за участю всього єпископату Православної Церкви України та урочистий молебень у Святій Софії", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до Православної церкви України приєдналося 7 тисяч парафіяльних храмів. Про це повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
"Коротко про те, що ми є, у цифрах станом на жовтень 2019 року: 7 000 парафій, 77 монастирів, 47 єпархій – це Православна Церква України сьогодні", - заявив Епіфаній.
За його словами, із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, 8 вікарних, 4 титулярних. Також 3 архієреї перебуває на спокої.
5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томосу для ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.
15 грудня 2018 року було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.