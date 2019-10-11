ПЦУ налічує 7 тисяч парафій - Епіфаній
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Станом на жовтень цього року до Православної церкви України приєдналося 7 тисяч парафіяльних храмів. Про це повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Коротко про те, що ми є, у цифрах станом на жовтень 2019 року: 7 000 парафій, 77 монастирів, 47 єпархій – це Православна Церква України сьогодні", - написав Епіфаній.
За його словами, із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, 8 вікарних, 4 титулярних. Також 3 архієреї перебуває на спокої.
"Не минуло й року, як наша Церква отримала довгоочікуваний Синодальний Патріарший Томос про автокефалію і стала однією з 15 помісних автокефальних Православних Церков світу, вийшовши таким чином на новий, без сумніву, епохальний етап свого розвитку", - зауважив митрополит.
Нагадаємо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томосу для ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.
Як повідомляв УНН, позачерговий Собор ієрархів Елладської церкви (Церкви Греції) для розгляду питання про автокефалію української церкви збереться в суботу, 12 жовтня.