ПЦУ насчитывает 7 тысяч приходов - Епифаний
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на октябрь этого года к Православной церкви Украины присоединилось 7000 приходских храмов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Коротко о том, чем мы являемся, в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня", - написал Епифаний.
По его словам, из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находится на покое.
"Не прошло и года, как наша Церковь получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира, выйдя таким образом на новый, без сомнения, эпохальный этап своего развития", - отметил митрополит.
Напомним, 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание Томоса для ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.
Как сообщал УНН, внеочередной Собор иерархов Элладской церкви (Церкви Греции) для рассмотрения вопроса об автокефалии украинской церкви соберется в субботу, 12 октября.