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ПЦУ насчитывает 7 тысяч приходов - Епифаний

Киев • УНН

 • 15692 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на октябрь этого года к Православной церкви Украины присоединилось 7000 приходских храмов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на своей странице в Facebook, передает УНН.

ПЦУ насчитывает 7 тысяч приходов - Епифаний

"Коротко о том, чем мы являемся, в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня", - написал Епифаний.

По его словам, из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находится на покое.

"Не прошло и года, как наша Церковь получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира, выйдя таким образом на новый, без сомнения, эпохальный этап своего развития", - отметил митрополит.

Напомним, 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание Томоса для ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как сообщал УНН, внеочередной Собор иерархов Элладской церкви (Церкви Греции) для рассмотрения вопроса об автокефалии украинской церкви соберется в субботу, 12 октября.

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