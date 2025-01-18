У столиці України відновлюють водопостачання після ракетного удару: локалізувано пошкодження водопровідної магістралі
Київ • УНН
Внаслідок ранкового ракетного обстрілу у Шевченківському районі Києва пошкоджено водопровідну магістраль. Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над відновленням водопостачання, тиск у мережі поступово стабілізується.
У Шевченківському районі Києва локалізовано пошкодження водопровідної магістралі, що стало наслідком ранкового ракетного обстрілу. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
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Згідно з інформацією, на місці інциденту працюють аварійні бригади "Київводоканалу", докладаючи максимум зусиль для швидкого відновлення системи водопостачання.
Тиск у мережі поступово стабілізується, але частина мешканців району тимчасово залишається без води.
Водоканал обіцяє усунути наслідки аварії найближчим часом.
Нагадаємо
Терористи атакували столицю, відтак у Шевченківському районі Києва загинуло четверо людей, ще троє постраждали; а в Голосіївському – зафіксовано падіння уламку без займання. Також міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що у Шевченківському районі внаслідок агресії з боку противника пошкоджений трубопровід водопостачання.
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