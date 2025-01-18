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У столиці України відновлюють водопостачання після ракетного удару: локалізувано пошкодження водопровідної магістралі

У столиці України відновлюють водопостачання після ракетного удару: локалізувано пошкодження водопровідної магістралі

Київ • УНН

 • 36936 перегляди

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу у Шевченківському районі Києва пошкоджено водопровідну магістраль. Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над відновленням водопостачання, тиск у мережі поступово стабілізується.

У Шевченківському районі Києва локалізовано пошкодження водопровідної магістралі, що стало наслідком ранкового ракетного обстрілу.  Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, на місці інциденту працюють аварійні бригади "Київводоканалу", докладаючи максимум зусиль для швидкого відновлення системи водопостачання.

Тиск у мережі поступово стабілізується, але частина мешканців району тимчасово залишається без води.

Водоканал обіцяє усунути наслідки аварії найближчим часом.

Нагадаємо

Терористи атакували столицю, відтак у Шевченківському районі Києва загинуло четверо людей, ще троє постраждали; а в Голосіївському –  зафіксовано падіння уламку без займання. Також міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що у Шевченківському районі внаслідок агресії з боку противника пошкоджений трубопровід водопостачання.

У Києві після удару збільшилася кількість жертв атаки до 4, зафіксовано 3 постраждалих18.01.25, 07:13 • 36048 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійнаКиїв
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

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