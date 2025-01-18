В столице Украины восстанавливают водоснабжение после ракетного удара: локализовано повреждение водопроводной магистрали
Киев • УНН
В результате утреннего ракетного обстрела в Шевченковском районе Киева повреждена водопроводная магистраль. Аварийные бригады «Киевводоканала» работают над восстановлением водоснабжения, давление в сети постепенно стабилизируется.
В Шевченковском районе Киева локализовано повреждение водопроводной магистрали, что стало следствием утреннего ракетного обстрела. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
Согласно информации, на месте инцидента работают аварийные бригады "Киевводоканала", прилагая максимум усилий для быстрого восстановления системы водоснабжения.
Давление в сети постепенно стабилизируется, но часть жителей района временно остается без воды.
Водоканал обещает устранить последствия аварии в ближайшее время.
Напомним
Террористы атаковали столицу, поэтому в Шевченковском районе Киева погибли четыре человека, еще трое пострадали; а в Голосеевском - зафиксировано падение обломка без возгорания. Также городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что в Шевченковском районе в результате агрессии со стороны противника поврежден трубопровод водоснабжения.
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