У столиці за вихідні сталося понад 170 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві за суботу та неділю, 11-12 січня, сталося понад 170 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 11 січня по 12 січня сталося 172 ДТП, з них 7 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, на Київщині за ці вихідні сталося понад 40 ДТП.
Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби Народів автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся на дах та одразу загорівся.
Як повідомлялося, у місті Бориспіль на Київщині поліцейський на службовому автомобілі на смерть збив чоловіка.