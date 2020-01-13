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У столиці за вихідні сталося понад 170 ДТП

У столиці за вихідні сталося понад 170 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві за суботу та неділю, 11-12 січня, сталося понад 170 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"У Києві з 11 січня по 12 січня сталося 172 ДТП, з них 7 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, на Київщині за ці вихідні сталося понад 40 ДТП.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби Народів автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся на дах та одразу загорівся.

Як повідомлялося, у місті Бориспіль на Київщині поліцейський на службовому автомобілі на смерть збив чоловіка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП

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